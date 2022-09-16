Шольц намекнул на способность Германии отнять территории у Польши
Немецкий канцлер Олаф Шольц ответил на требования Польшей репараций от Германии за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.
16 сентября польский журнал Niezalezna.pl сообщил, что канцлер ФРГ Одаф Шольц ответил на резолюцию парламента Польши с призывом к Берлину выплатить репарации Варшаве за урон, нанесённый нацистами польскому государству в годы Второй мировой войны. По словам Шольца, в Варшаве должны понимать важность соглашений, заключённых между Польшей и Германией ранее.
Аналитики Niezalezna.pl утверждают, что намёк Шольца подразумевает, что пересмотр прежних польско-немецких договоров может подразумевать переход части территорий Польши под контроль ФРГ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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