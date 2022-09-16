Соглашение о визах между РФ и Швейцарией остановят 19 сентября

Издание "РИА Новости" уведомляет, что Россия и Швейцария намерены заморозить прежнее визовое соглашение.

16 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что с 19 сентября Россия и Швейцария временно останавливают соглашение о действии упрощённого визового режима между странами. Поводом для прекращения договора послужило решение швейцарского правительства не пускать россиян с шенгенскими визами на свою территорию.

Примечательно, что ранее аналогичные решения приняли Министерства иностранных дел Польши, стран Балтии и девять западных государств Евросоюза.