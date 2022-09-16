Соглашение о визах между РФ и Швейцарией остановят 19 сентября
Издание "РИА Новости" уведомляет, что Россия и Швейцария намерены заморозить прежнее визовое соглашение.
16 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что с 19 сентября Россия и Швейцария временно останавливают соглашение о действии упрощённого визового режима между странами. Поводом для прекращения договора послужило решение швейцарского правительства не пускать россиян с шенгенскими визами на свою территорию.
Примечательно, что ранее аналогичные решения приняли Министерства иностранных дел Польши, стран Балтии и девять западных государств Евросоюза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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