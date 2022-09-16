Познер опроверг слухи о своей госпитализации из-за коронавируса

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал новости о том, что его положили в больницу с COVID-19.

Днём пятницы журналисты новостного агентства "ТАСС" пообщались с российским телеведущим и интервьюером Владимиром Познером, взяв у него официальный комментарий по поводу растиражированных в СМИ слухах о госпитализации Познера. Владимир Познер утверждает, что онг здоров и не находится в больнице.

Также Познер призвал не верить "вранью" из интернета и доверять информации, которая прошла подтверждение у регулярных и авторитетных источников.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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