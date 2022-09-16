Спецслужбы Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня

Лидеры киргизских и таджикских спецподразделений пришли к соглашению об остановке боевых действий.

Днём 16 сентября российские и зарубежные СМИ экстренно сообщили, что по итогам переговоров глав спецподразделений Таджикистана и Киргизии войска обеих стран пришли к гуманитарному соглашению об обоюдном прекращении огня на границе начиная с 13:00 по московскому времени.

Утром пятницы Таджикистан и Киргизия начали масштабные бои друг с другом на всей протяжённости общей границы, однако причины эскалации до сих пор неизвестны.