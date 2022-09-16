Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, украсившим обложку Vogue
Американский актёр Тимоти Шаламе стал первым мужчиной в истории глянцевого издания "Vogue", фото которого попало на обложку.
Популярный американский актер Тимоти Шаламе появился на обложке нового выпуска британского журнала "Vogue". Снимки опубликованы на сайте всемирно известного издания.
26-летнюю звезду экрана сфотографировали в нескольких образах.
К примеру, молодого человека запечатлели с оголённым телом в винтажной майке и кожаных брюках бренда "Balmain", а также пиджаке "под крокодиловую кожу" синего цвета.
Из аксессуаров на артисте - золотой чокер, украшенный жемчугом, и браслет из кожи "Chrome Hearts".
Примечательно, что звезда экрана - первый представитель сильной половины человечества, оказавшийся на обложке "Vogue" за всю 106-летнюю историю существования глянца.
Шаламе пообщался с модными редакторами, сообщив о проектах, где будет участвовать, и перспективах своей актерской карьеры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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