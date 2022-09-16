Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, украсившим обложку Vogue

Американский актёр Тимоти Шаламе стал первым мужчиной в истории глянцевого издания "Vogue", фото которого попало на обложку.

Популярный американский актер Тимоти Шаламе появился на обложке нового выпуска британского журнала "Vogue". Снимки опубликованы на сайте всемирно известного издания.

26-летнюю звезду экрана сфотографировали в нескольких образах.

К примеру, молодого человека запечатлели с оголённым телом в винтажной майке и кожаных брюках бренда "Balmain", а также пиджаке "под крокодиловую кожу" синего цвета.

Из аксессуаров на артисте - золотой чокер, украшенный жемчугом, и браслет из кожи "Chrome Hearts".

Примечательно, что звезда экрана - первый представитель сильной половины человечества, оказавшийся на обложке "Vogue" за всю 106-летнюю историю существования глянца.

Шаламе пообщался с модными редакторами, сообщив о проектах, где будет участвовать, и перспективах своей актерской карьеры.