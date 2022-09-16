Петросян отрицает покупку недвижимости в Турции для своего двухлетнего сына Вагана
Юморист Евгений Петросян заявил, что никакой недвижимости за рубежом для маленького сына, которого ему родила молодая супруга Татьяна Брухунова, не приобретал.
Известный артист комического жанра Евгений Петросян опроверг сведения о том, что его двухлетний сын Ваган стал хозяином элитной недвижимости в Турции.
Давая комментарии порталу "WomanHit", юморист раскритиковал СМИ в пух и прах за то, что распространили заведомую ложь.
"Вы что, с ума сошли? Слушайте, наша пресса уже пробила дно, по-моему. Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит. Мне хотелось видеть вас умными, красивыми, порядочными, но не происходит этого. Много со знаком минус".
Только накануне в сети появилась новость о том, что комик приобрел дом в элитном коттеджном поселке около Бодрума, оформив недвижимость на своего младшего наследника.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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