Войска РФ уничтожили 8 складов с боеприпасами и 9 центров управления ВСУ

Российские военные за сутки ликвидировали 9 командных центров украинской армии и 8 складов с боеприпасами.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за прошедшие сутки вооружённые силы России ликвидировали 8 складов с украинскими боеприпасами, которые находились на территории Донецкой народной республики, а также в Николаеве и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Также в Минобороны отметили, что за день войска России ликвидировали 9 командных центров управления ВСУ, среди которых штаб спецопераций "Юг" украинской армии под городом Очаков.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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