Московский ресторан «Кайф» Моргенштерна закрыт на 90 суток по решению суда
Суд Москвы постановил приостановить деятельность ресторана "Кайф" рэпера Моргенштерна.
Днём 16 сентября стало известно, что Московский городской суд вынес постановление о прекращении работы в Москве ресторана "Кайф", принадлежащего Алишеру Моргенштерну, который покинул территорию России после начала спецоперации в Украине, раскритиковав её. Известно, что ресторан закрыли на 90 дней.
По решению суда, в ресторане "Кайф" выявлены многочисленные санитарные нарушения, а также нарушения, связанные с пожарной безопасностью и продажей горячительных напитков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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