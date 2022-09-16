В Генпрокуратуре ЛНР произошел мощный взрыв — погиб прокурор Горенко и его заместительница

В здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики (ЛНР) произошел мощный взрыв. На появившемся видео в сети видно, что в одном из кабинетов разбиты окна, а также поврежден фасад здания.

По данным Народной милиции ЛНР, в результате мощного взрыва есть погибшие. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают спасатели и другие экстренные службы. По информации местных Telegram-каналов, в результате взрыва погиб прокурор.

Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в одном из кабинетов Генеральной прокуратуры. Вероятнее всего, этот кабинет занимал прокурор Сергей Горенко. Тем не менее, официального подтверждения данной информации пока нет. Украинская сторона не взяла на себя ответственность за инцидент. Местные СМИ сообщают, что вместе с Горенко погибла его заместительница.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали американскими РСЗО несколько зданий около администрации Херсона. В результате инцидента погибло несколько человек, точные данные местные власти обещают опубликовать позже.

Немногим позже украинские чиновники заявили о начале контрнаступлении по Херсонскому направлению, однако Минобороны Украины не подтвердило данную информацию, но и не опровергло.