Войска Азербайджана вторглись в Армению на глубину в 7,5 километров
Генштаб армянский вооружённых сил утверждает, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении.
16 сентября пресс-служба Генерального штаба ВС Армении сообщила, что с начала вооружённого конфликта с Азербайджаном войска противника вторглись на армянские территории в районе города Джермук.
По данным Генштаба Армении, вооружённые силы Азербайджана вошли на территорию Джермукского района, обеспечив себе успех боевых действий на данном направлении. Также известно, что к текущему моменту вторжение армии Азербайджана на территорию Армении составляет 8,5 километров в ширину и 7,5 в глубину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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