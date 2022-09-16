Войска Азербайджана вторглись в Армению на глубину в 7,5 километров

Генштаб армянский вооружённых сил утверждает, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении.

16 сентября пресс-служба Генерального штаба ВС Армении сообщила, что с начала вооружённого конфликта с Азербайджаном войска противника вторглись на армянские территории в районе города Джермук.

По данным Генштаба Армении, вооружённые силы Азербайджана вошли на территорию Джермукского района, обеспечив себе успех боевых действий на данном направлении. Также известно, что к текущему моменту вторжение армии Азербайджана на территорию Армении составляет 8,5 километров в ширину и 7,5 в глубину.