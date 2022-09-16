Делегация «Роскосмоса» не получила визы для конференции в Париже
Члены "Роскосмоса" не попадут на астронавтическую конференцию в Париже из-за отказы в визах.
Пресс-служба "Роскосмоса" уведомляет, что члены организации не направят свою делегацию на IAC (международная конференция астронавтов) в Париже, которая пройдёт с 18 по 22 сентября включительно. Известно, что россиянам, представляющим "Роскосмос", было отказано в получении виз.
Журналисты издания "РИА Новости" сообщают, что к текущему моменту неизвестно, что из "Роскосмоса" планировал поехать в Париж и кому в этом отказали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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