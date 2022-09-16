Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица

Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.

Рэппер Потап (Алексей Потапенко) вернулся на Украину из-за рубежа, где находился последнее время.

Потапенко поведал, что изначально болел Covid, после у него был отит, а в довершение ко всему его постиг синдром Рамсея-Ханта - паралич лица и нервов.

Певец вспомнил, что такая же проблема недавно "пришла в гости" и к исполнителю Джастину Биберу. Об этом написало издание "StarHit".

Украинский артист утверждает, что "снова начал работать в волонтерском направлении".

Ранее супруга и коллега Потапа Настя Каменских сообщала, что у мужа парализовало половину лица, по этой причине тот и задержался на чужбине.