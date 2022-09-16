Пятнадцатилетняя девочка погибла при боях между Киргизией и Таджикистаном

Девочка-подросток пятнадцати лет скончалась в результате боёв на таджикско-киргизской границе.

Журналисты издания "Спутник-Кыргызстан" уведомляют, что пятнадцатилетняя девочка Элзада Маннанова погибла в результате боёв на границе Киргизии и Таджикистана. Известно, что Маннанова бежала с друзьями и родственниками из одного села в сторону другого, однако в неё попал осколок боеприпасов.

Столкновения между армиями Таджикистана и Киргизии начались рано утром 16 сентября, и к 13:00 по московскому времени стороны договорились о прекращении огня.