Пятнадцатилетняя девочка погибла при боях между Киргизией и Таджикистаном

Девочка-подросток пятнадцати лет скончалась в результате боёв на таджикско-киргизской границе.

Журналисты издания "Спутник-Кыргызстан" уведомляют, что пятнадцатилетняя девочка Элзада Маннанова погибла в результате боёв на границе Киргизии и Таджикистана. Известно, что Маннанова бежала с друзьями и родственниками из одного села в сторону другого, однако в неё попал осколок боеприпасов.

Столкновения между армиями Таджикистана и Киргизии начались рано утром 16 сентября, и к 13:00 по московскому времени стороны договорились о прекращении огня.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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