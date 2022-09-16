Госдума рассмотрит закон об ответственности за распространение ложных карт РФ

В Госдуму на рассмотрение внесён законопроект, предполагающий ответственность за распространение карт, покушающихся на целостность России.

Днём 16 сентября депутаты Государственной думы России внесли на рассмотрение два законопроекта, предполагающих ответственность за распространение картографических материалов, нарушающих целостность суверенных территорий РФ. К примеру, ответственности будут подвергаться те, кто демонстрирует карты с Крымом в составе Украины.

Согласно данным Госдумы, законопроекты предполагают наказание в виде штрафов или заключения под стражу на 15 суток административного ареста.