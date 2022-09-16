Центробанк России понизил ключевую ставку с 8 до 7,5 процентов годовых

Пресс-служба Центробанка РФ уведомляет о решении ведомства понизить ключевую ставку в России.

Днём 16 сентября пресс-служба российского Центрального банка сообщила, что совет директоров ведомства принял решение о понижении ключевой ставки в России с 8 до 7,5 процентов годовых. Решение вступит в силу с 19 сентября и будет действовать как минимум до следующего заседания совета директоров организации.

Накануне Владимир Путин сообщил, что оперативные контрмеры в ответ на западные санкции со стороны Центробанка и Министерства финансов России позволили сохранить российскую экономику в целости.