Центробанк России понизил ключевую ставку с 8 до 7,5 процентов годовых
Пресс-служба Центробанка РФ уведомляет о решении ведомства понизить ключевую ставку в России.
Днём 16 сентября пресс-служба российского Центрального банка сообщила, что совет директоров ведомства принял решение о понижении ключевой ставки в России с 8 до 7,5 процентов годовых. Решение вступит в силу с 19 сентября и будет действовать как минимум до следующего заседания совета директоров организации.
Накануне Владимир Путин сообщил, что оперативные контрмеры в ответ на западные санкции со стороны Центробанка и Министерства финансов России позволили сохранить российскую экономику в целости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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