США запретили своим резидентам любые операции с российскими производителями электроники
Министерство финансов США запретили все операции с российскими производителями электроники. В список попали также дизайн-центры в так называемых SDN-листах.
В заявлении американского финансового ведомства говориться, что комапнии США должны «свернуть» все сделки и операции с российскими производителями электроники и дизайн-студиями в SND-листах.
В числе прочих в список попали МЦСТ «Эльбрус», «Байкал Электроникс», «Элвис» (бывший «Скиф»).
Примечательно, что все российские компании в списке запрета находятся под секторальными санациями США еще с марта 2022 года. Получается, что компании из США продолжали вести с ними дела до настоящего времени несмотря на запреты.
Производители полупроводников считают, что подобные запреты Минфина США закрывают все возможности для развития российского вычислительного оборудования. В числе такого оборудования теперь оказались и дизайн-центры.
Более того, для компаний Yadro и «Аквариуса» ограничительные меры закрывают возможности запланированного строительства заводов по производству вычислительной техники.
Кроме того, ограничения делают невозможными закупки оборудования, так как даже третьи страны «оборвут» контакты из-за страха попасть под вторичные санкции.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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