США запретили своим резидентам любые операции с российскими производителями электроники

Министерство финансов США запретили все операции с российскими производителями электроники. В список попали также дизайн-центры в так называемых SDN-листах.

В заявлении американского финансового ведомства говориться, что комапнии США должны «свернуть» все сделки и операции с российскими производителями электроники и дизайн-студиями в SND-листах.

В числе прочих в список попали МЦСТ «Эльбрус», «Байкал Электроникс», «Элвис» (бывший «Скиф»).

Примечательно, что все российские компании в списке запрета находятся под секторальными санациями США еще с марта 2022 года. Получается, что компании из США продолжали вести с ними дела до настоящего времени несмотря на запреты.

Производители полупроводников считают, что подобные запреты Минфина США закрывают все возможности для развития российского вычислительного оборудования. В числе такого оборудования теперь оказались и дизайн-центры.

Более того, для компаний Yadro и «Аквариуса» ограничительные меры закрывают возможности запланированного строительства заводов по производству вычислительной техники.

Кроме того, ограничения делают невозможными закупки оборудования, так как даже третьи страны «оборвут» контакты из-за страха попасть под вторичные санкции.