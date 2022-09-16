Украинские военные открыли артиллерийский огонь близ Запорожской АЭС
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС в Энергодаре в очередной раз находится под огнём со стороны Украины.
В пятницу днём, 16 сентября 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале рассказал своим подписчикам о том, что украинские военнослужащие вновь предприняли попытку атаковать ЗАЭС в Энергодаре.
Рогов уточнил, что служащие Вооружённых сил Украины начали обстреливать из артиллерии береговую линию Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской атомной станции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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