Украинские военные открыли артиллерийский огонь близ Запорожской АЭС

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС в Энергодаре в очередной раз находится под огнём со стороны Украины.

В пятницу днём, 16 сентября 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале рассказал своим подписчикам о том, что украинские военнослужащие вновь предприняли попытку атаковать ЗАЭС в Энергодаре.

Рогов уточнил, что служащие Вооружённых сил Украины начали обстреливать из артиллерии береговую линию Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской атомной станции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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