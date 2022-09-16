Пересильд устроила истерику во время ночных съёмках из-за дочери
Известная российская актриса Юлия Пересильд не смогла сдержать материнских чувств, когда её 13-летнюю дочь снимали ночью в мокрой одежде.
Юлия Пересильд прекрасно осознаёт, что ее наследница находится в начале карьеры, по этой причине поддерживает девочку в начинаниях.
Даже ночные съемки актриса пропустить не могла. Первые 8 часов звёздная мать, стиснув зубы, наблюдала за процессом. Она еле сдерживала эмоции, когда ее дочку 6 раз окунули в ледяную воду. В такое время артистка упрашивает себя мысленно немного потерпеть.
Юлия вспоминает о происходящем на съёмках и своих эмоциях: "Вот сидит Анна с Владом Коноплевым в лодке и плывет по судоходной реке Свирь. Я представляю, какая там глубина.
Они двигаются к центру, но там даже не дежурят водолазы. 40 минут они сидели на холоде в мокрой одежде, потому что не могли выставить свет.
Мои нервы сдали, и я начала кричать, что больше так не могу. Требовала вернуть ребят и отогреть. Простые родители на моем месте давно бы с ума сошли".
Звезда экрана уверена, что её дочку ждёт большое будущее в кино. Та всего 15 минут репетирует перед зеркалом, чтобы вжиться в роль.
По мнению Пересильд, современная молодежь не имеет такого числа комплексов и ограничений в голове, по этой причине быстрее настраивается на правильную волну.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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