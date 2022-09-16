Ель всегда зеленая, с чем это связано
Ель является вечнозеленой, потому что ее иглица испаряет мало влаги по сравнению с листьями других деревьев.
Лиственные деревья приспособились сбрасывать листья, чтобы пережить неблагоприятные периоды. Особенно неудобен для деревьев период морозов, поскольку в это время корням сложно добывать из промерзшей земли серьезные объемы влаги.
Есть и еще одна причина вынуждающая сбрасывать листья, перемещение по стволу больших объемов воды во время морозов привело бы к его разрыву вследствие ее кристаллизации.
А находящаяся на ели иглица испаряет воды раз в 10 поменьше, чем листья. Столько жидкости корни спокойно добывают и зимой. А перемещение таких объемов жидкости угрозы стволу не несут.
Опубликовано: Staalker
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