Ель всегда зеленая, с чем это связано

Ель является вечнозеленой, потому что ее иглица испаряет мало влаги по сравнению с листьями других деревьев.

Лиственные деревья приспособились сбрасывать листья, чтобы пережить неблагоприятные периоды. Особенно неудобен для деревьев период морозов, поскольку в это время корням сложно добывать из промерзшей земли серьезные объемы влаги.

Есть и еще одна причина вынуждающая сбрасывать листья, перемещение по стволу больших объемов воды во время морозов привело бы к его разрыву вследствие ее кристаллизации.

А находящаяся на ели иглица испаряет воды раз в 10 поменьше, чем листья. Столько жидкости корни спокойно добывают и зимой. А перемещение таких объемов жидкости угрозы стволу не несут.