Российские журналисты сообщили о находке фрагментов американских ракет при разборе завалов в центре Херсона.

16 сентября репортёры российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что сегодня солдаты армии Украины обстреляли центр Херсона, попав ракетами в здание временной гражданской администрации и здание апелляционного суда. Известно, что одна из ракет попала прямо в кабинет замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова, однако политик в этот момент был в другом месте.

По данным "РИА Новости", при разборе завалов в здании временной гражданской администрации Херсона были найдены фрагменты американских ракет HIMARS, поставленных армии Украины из США.