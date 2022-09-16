Фрагменты ракет HIMARS нашли при разборе завалов в здании ВГА Херсона
Российские журналисты сообщили о находке фрагментов американских ракет при разборе завалов в центре Херсона.
16 сентября репортёры российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что сегодня солдаты армии Украины обстреляли центр Херсона, попав ракетами в здание временной гражданской администрации и здание апелляционного суда. Известно, что одна из ракет попала прямо в кабинет замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова, однако политик в этот момент был в другом месте.
По данным "РИА Новости", при разборе завалов в здании временной гражданской администрации Херсона были найдены фрагменты американских ракет HIMARS, поставленных армии Украины из США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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