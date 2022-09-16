Офицер милиции ДНР Басурин оговорился, «признавшись» в воровстве

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин публично заявил, что члены НМ воруют за отчизну.

16 сентября офицер НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин опубликовал новое видеообращение, в котором сообщил, что донецкие солдаты "воруют за отчизну". Комментаторы сходятся во мнении, что Басурин попросту оговорился, на самом деле имея в виду, что войска ДНР сражаются за свою родину.

Тем не менее, украинские СМИ ловко использовали оговорку Эдурада Басурина, растиражировав её как признание высшего руководящего состав ДНР в расхищении государственных средств.