Офицер милиции ДНР Басурин оговорился, «признавшись» в воровстве
Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин публично заявил, что члены НМ воруют за отчизну.
16 сентября офицер НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин опубликовал новое видеообращение, в котором сообщил, что донецкие солдаты "воруют за отчизну". Комментаторы сходятся во мнении, что Басурин попросту оговорился, на самом деле имея в виду, что войска ДНР сражаются за свою родину.
Тем не менее, украинские СМИ ловко использовали оговорку Эдурада Басурина, растиражировав её как признание высшего руководящего состав ДНР в расхищении государственных средств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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