H&M стыдится признаться, что не покинет рынок России
Шведский ритейлер одежды H&M, заявивший о своём уходе из России, неожиданно начал завозить в российские магазины новую коллекцию одежды.
16 сентября издание «Комерсантъ», ссылаясь на достоверный источник, заявило о том, что шведская компания H&M стыдится официально объявить о своём решении остаться на российском рынке.
Согласно информации источника «Комерсантъ», H&M начали заполнять прилавки своих магазинов в России одеждой из новой коллекции, которая поставляется из фирменных точек шведского ритейлера в Казахстане, а также нанимать новых сотрудников на склады.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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