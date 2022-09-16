H&M стыдится признаться, что не покинет рынок России

Шведский ритейлер одежды H&M, заявивший о своём уходе из России, неожиданно начал завозить в российские магазины новую коллекцию одежды.

16 сентября издание «Комерсантъ», ссылаясь на достоверный источник, заявило о том, что шведская компания H&M стыдится официально объявить о своём решении остаться на российском рынке.

Согласно информации источника «Комерсантъ», H&M начали заполнять прилавки своих магазинов в России одеждой из новой коллекции, которая поставляется из фирменных точек шведского ритейлера в Казахстане, а также нанимать новых сотрудников на склады.