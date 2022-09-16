Работник ЖКХ спас министра соцполитики Бархатнову при ударе ВСУ по Херсону

Глава Министерства социальной политики Херсона Алла Бархатнова спасена работником ЖКХ во время удара армии Украины по городу.

Днём 16 сентября украинские войска нанесли удар по зданию временной гражданской администрации Херсона, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Известно, что одна из ракет попала в кабинет заместителя главы ВГА по Херсону Кирилла Стремоусова, однако он выжил.

Также министр соцполитики Херсона Алла Бархатнова, в момент прилёта украинской ракеты её спас работник Министерства ЖКХ, заслонив её своим телом от взрывной волны. Сам работник выжил, однако ранен.