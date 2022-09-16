Рудова высказалась о сериале Жизнь по вызову об эскорт-услугах с Прилучным в главной роли

Актриса Наталья Рудова поделилась мнением по поводу сериала "Жизнь по вызову", повествующего о жизни сотрудниц эскорт-индустрии, в котором она снималась. Главная роль в картине досталась Павлу Прилучному.

Отечественная актриса Наталья Рудова дала комментарии относительно сериала Сарика Андреасяна "Жизнь по вызову" в главной роли с Павлом Прилучным, где снималась сама.

Кинопроект "кишит" откровенными сценами.

Не все зрители остались в восторге, когда была озвучена тема многосерийного фильма. Сама Рудова пояснила это тем, что в РФ тема актуальна и большинству людей интересна.

Сама артистка возмущается: "К сожалению, красивые женщины в кино у нас это в 97 % - "тупые телки, которым все приносят на блюдце". Это мнение сценаристов, продюсеров, сценаристов. Если коротко".

Ранее режиссёр фильма высказался о работе с Прилучным. Продюсер убеждён, что зрители в восторге от актера, а сам он как нельзя лучше вписывается в новый для себя образ в сериале "Жизнь по вызову".