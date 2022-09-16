Рудова высказалась о сериале Жизнь по вызову об эскорт-услугах с Прилучным в главной роли
Актриса Наталья Рудова поделилась мнением по поводу сериала "Жизнь по вызову", повествующего о жизни сотрудниц эскорт-индустрии, в котором она снималась. Главная роль в картине досталась Павлу Прилучному.
Отечественная актриса Наталья Рудова дала комментарии относительно сериала Сарика Андреасяна "Жизнь по вызову" в главной роли с Павлом Прилучным, где снималась сама.
Кинопроект "кишит" откровенными сценами.
Не все зрители остались в восторге, когда была озвучена тема многосерийного фильма. Сама Рудова пояснила это тем, что в РФ тема актуальна и большинству людей интересна.
Сама артистка возмущается: "К сожалению, красивые женщины в кино у нас это в 97 % - "тупые телки, которым все приносят на блюдце". Это мнение сценаристов, продюсеров, сценаристов. Если коротко".
Ранее режиссёр фильма высказался о работе с Прилучным. Продюсер убеждён, что зрители в восторге от актера, а сам он как нельзя лучше вписывается в новый для себя образ в сериале "Жизнь по вызову".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Небоскрёб China-telecom сгорел в Китае за 20 минут от начала пожара
Стрельба китайцев по облакам серебряными пулями, чего хотели добиться жители Поднебесной
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества
Рогов рассказал о причине прогремевшего в Мелитополе мощного взрыва
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона