Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев утверждает, что правительство Украины хочет повторить "бучинский" сценарий в Изюме.

16 сентября глава ВГА по Харьковской области Виталий Ганчев прокомментировал недавнюю поездку Владимира Зеленского в город Изюм, расположенный недалеко от Харькова и недавно оставленный российскими войска в соответствии с планом по перегруппировке сил Министерства обороны России.

По словам Зеленского, после вывода ВС РФ из Изюма в городе обнаружено множество массовых захоронений, однако Ганчев уверен, что эти захоронения ненастоящие и созданы для повторения сценария Бучи с целью обвинить Россию в геноциде мирных жителей Украины.