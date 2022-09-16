Джорджу Флойду отказали в посмертном помиловании по делу о наркотиках
Комиссия США по условно-досрочному освобождению отклонила прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках.
16 сентября американское издание The Texas Tribune, со ссылкой на заявление адвоката Эллисон Мэтис, сообщило о том, что Техасский совет по помилованию и условно-досрочному освобождению единогласно отказал в посмертном помиловании Джорджа Флойда, чьё убийство белым полицейским вызвало волну протестов против насилия со стороны полиции в отношении цветных людей, по делу о наркотиках.
Мэтис утверждает, что комиссия США по условно-досрочному освобождению отказалась объяснить причину нежелании признать вынесенный Флойду в 2004 году приговор за хранение менее полграмма кокаина в Хьюстоне процессуальной ошибкой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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