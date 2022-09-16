Стрельба китайцев по облакам серебряными пулями, чего хотели добиться жители Поднебесной
В Средние века считалось, что колдунов можно убить только серебряными пулями. Но мало кто ожидал, что в XXI веке в Китае начнется стрельба такими боеприпасами по облакам да еще по рекомендации ученых.
Причиной неожиданной пальбы оказалась сильнейшая засуха в бассейне реки Янцзы. Он густо населен и прекрасно подходит для земледелия. Но отсутствие дождей несет угрозу благополучию его жителей.
И тут китайские ученые вспомнили о технологии обстрела облаков йодистым серебром, посредством которой можно как разогнать приближающиеся дожди и снегопады, так и вызвать их. Вот и открыли китайцы необычную стрельбу.
А для надежности улучшения ситуации инженеры Поднебесной начали крупный сброс воды с хранилищ каскада гидроэлектростанций Три ущелья.
Опубликовано: Staalker
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Стрельба китайцев по облакам серебряными пулями, чего хотели добиться жители Поднебесной
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