Стрельба китайцев по облакам серебряными пулями, чего хотели добиться жители Поднебесной

В Средние века считалось, что колдунов можно убить только серебряными пулями. Но мало кто ожидал, что в XXI веке в Китае начнется стрельба такими боеприпасами по облакам да еще по рекомендации ученых.

Причиной неожиданной пальбы оказалась сильнейшая засуха в бассейне реки Янцзы. Он густо населен и прекрасно подходит для земледелия. Но отсутствие дождей несет угрозу благополучию его жителей.

И тут китайские ученые вспомнили о технологии обстрела облаков йодистым серебром, посредством которой можно как разогнать приближающиеся дожди и снегопады, так и вызвать их. Вот и открыли китайцы необычную стрельбу.

А для надежности улучшения ситуации инженеры Поднебесной начали крупный сброс воды с хранилищ каскада гидроэлектростанций Три ущелья.