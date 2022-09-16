Ученые пришли к выводу, что ночные приемы пищи сказываются на психическом здоровье

Самочувствие человека напрямую связано с его режимом бодрствования и сна, и еда играет в этом процессе важную роль.

Специалисты одной из клиник Гарвардской медицинской школы провели исследование, целью которого было установить, как сказывается время приема пищи на человеческой психике.

В эксперименте приняли участие 19 человек: 7 женщин и 12 мужчин.

Жизненные ритмы этих людей были перестроены. Ученые сымитировали для них частично ночной образ жизни, в результате чего их поведенческие циклы сдвинулись на 12 часов, что не соответствовало жизненному ритму.

При этом первая группа добровольцев питалась днем и ночью, а вторая - только днем. Время приема пищи обусловило психологическое состояние участников.

У представителей первой группы на 4-е сутки эксперимента на 16 процентов повысилась тревожность и на 26 процентов - симптомы депрессии. У участников из второй группы никаких изменений не наблюдалось.

Ученые будут продолжать исследования в этой области.

Если и в дальнейшем подтвердится, что ночные приемы пищи способствуют ухудшению психического и физического состояния человека, то эту зависимость можно будет учитывать при лечении людей с психическими расстройствами.