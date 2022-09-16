Bloomberg: сегодня Эрдоган попросит Путина о скикде в 25% на газ для Турции
Издание Bloomberg утверждает, что Эрдоган намерен попросить Путина предоставить Турции скидку на поставки российского газа.
Вечером пятницы журналисты американской газеты Bloomberg сообщили, что сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане президент Турции Тайип Эрдоган проведёт закрытые переговоры с Владимиром Путиным с целью попросить у него двадцатипятипроцентную скидку на поставки российского газа. Ранее Эрдоган публично говорил, что надеется на получение скидки от РФ.
Примечательно, что среди прибывших в Узбекистан глав ШОС также фигурирует Си Цзиньпин, который отказался от участия в ужине с Путиным, Эрдоганом и другими главами организации, сославшись на боязнь коронавируса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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