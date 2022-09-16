Путин: Киев отказался от переговоров с РФ и продолжает боевые действия

Владимир Путин обвинил правительство Украины в отказе от переговоров с Россией несмотря на многочисленные предложения.

В пятницу вечером российский президент Владимир Путин сообщил, что правительство Украины в одностороннем порядке отказалось от переговоров с Москвой. По словам Путина, в администрации Зеленского утверждают, что Киев намерен добиться всех своих поставленных целей исключительно военным путём.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия хочет как можно скорее прекратить военный конфликт на территории Украины, однако задачи спецоперации должны быть выполнены.