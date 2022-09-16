Путин: нежелание Киева вести переговоры мешает прекратить спецоперацию в Украине
Владимир Путин утверждает, что российские войска прилагают все усилия для скорейшего завершения конфликта на территории Украины.
В пятницу Владимир Путин встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, где сообщил, что российское правительство прилагает максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее прекратить спецоперацию. Вместе с тем Путин признался, что поведение Киева этому не способствует.
По мнению Владимира Путина, нежелание украинского правительства вести переговоры с Москвой вынуждает Россию добиваться всех целей спецоперации военным путём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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