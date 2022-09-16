Путин: нежелание Киева вести переговоры мешает прекратить спецоперацию в Украине

Владимир Путин утверждает, что российские войска прилагают все усилия для скорейшего завершения конфликта на территории Украины.

В пятницу Владимир Путин встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, где сообщил, что российское правительство прилагает максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее прекратить спецоперацию. Вместе с тем Путин признался, что поведение Киева этому не способствует.

По мнению Владимира Путина, нежелание украинского правительства вести переговоры с Москвой вынуждает Россию добиваться всех целей спецоперации военным путём.