МИД РФ: Россия ввела санкции против 41 гражданина Австралии
Пресс-служба российского МИДа сообщила о решении Москвы ввести санкции против ряда австралийских граждан.
Вечером 16 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что 41 гражданин Австралии более не может въезжать на территорию РФ на бессрочной основе. Известно, что под новые российские санкции попали представители оборонного комплекса Австралии, журналисты и политики.
По данным МИД России, новые санкции являются ответной мерой на политически обусловленные антироссийские санкции Австралии, вызванные русофобской риторикой западных стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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