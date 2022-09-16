Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество Google на 1 млрд рублей
Московский Арбитражный суд вынес постановление об аресте счетов и имущества американской компании Google.
Вечером пятницы лидер комитета российской Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн публично заявил, что накануне Арбитражный суд Москвы постановил произвести арест имущества и счетов российского подразделения фирмы Google в рамках неуплаты оборотного штрафа.
Поводом для назначения штрафа и ареста имущества является систематическое нежелание Google удалять информацию, которая направлена на дискредитацию вооружённых сил России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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