Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество Google на 1 млрд рублей

Московский Арбитражный суд вынес постановление об аресте счетов и имущества американской компании Google.

Вечером пятницы лидер комитета российской Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн публично заявил, что накануне Арбитражный суд Москвы постановил произвести арест имущества и счетов российского подразделения фирмы Google в рамках неуплаты оборотного штрафа.

Поводом для назначения штрафа и ареста имущества является систематическое нежелание Google удалять информацию, которая направлена на дискредитацию вооружённых сил России.