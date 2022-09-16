Поэт пушкинской эпохи упоминал в своих стихах таинственное животное "тарбаган"

Оказывается, такой зверек существовал на самом деле. Сейчас он занесен в Красную книгу.

"А там, усевшись на бутан, лукавый хитрый тарбаган прохожих свистом окликает", - писал поэт, исследователь и горный инженер Федор Бальдауф в своих стихах.

Он много ездил, очень любил природу и подмечал в ней мельчайшие детали.

Со зверьком тарбаганом он встречался в своих поездках не раз.

В своих стихах он рассказывает не о ком ином, как о монгольском сурке, который обитает в монгольских степях, на северо-востоке Алтайского края, в Тыве, южной Бурятии и Забайкалье.

На протяжении долгого времени охотники отстреливали тарбагана, из-за чего к середине 20 века этот сурок был почти истреблен.

Сейчас животное занесено в Красную книгу.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

 















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