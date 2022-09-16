Поэт пушкинской эпохи упоминал в своих стихах таинственное животное "тарбаган"
Оказывается, такой зверек существовал на самом деле. Сейчас он занесен в Красную книгу.
"А там, усевшись на бутан, лукавый хитрый тарбаган прохожих свистом окликает", - писал поэт, исследователь и горный инженер Федор Бальдауф в своих стихах.
Он много ездил, очень любил природу и подмечал в ней мельчайшие детали.
Со зверьком тарбаганом он встречался в своих поездках не раз.
В своих стихах он рассказывает не о ком ином, как о монгольском сурке, который обитает в монгольских степях, на северо-востоке Алтайского края, в Тыве, южной Бурятии и Забайкалье.
На протяжении долгого времени охотники отстреливали тарбагана, из-за чего к середине 20 века этот сурок был почти истреблен.
Сейчас животное занесено в Красную книгу.
Опубликовано: Наталья Павлова
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