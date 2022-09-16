Правительство Украины ввело уголовное наказание за получение паспорта РФ
Украинское правительство согласовало законопроект о введении уголовного наказание за получение российского паспорта.
Вечером 16 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что украинские депутаты окончательно согласовали закон, согласно которому те, кто заставляет украинцев получать паспорта, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
При этом Верещук отметила, что простых украинских граждан данный законопроект не касается, однако украинские госслужащие, получившие гражданство России, могут быть наказаны, отправившись в тюрьму на срок от 5 до 15 лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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