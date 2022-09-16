Правительство Украины ввело уголовное наказание за получение паспорта РФ

Украинское правительство согласовало законопроект о введении уголовного наказание за получение российского паспорта.

Вечером 16 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что украинские депутаты окончательно согласовали закон, согласно которому те, кто заставляет украинцев получать паспорта, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

При этом Верещук отметила, что простых украинских граждан данный законопроект не касается, однако украинские госслужащие, получившие гражданство России, могут быть наказаны, отправившись в тюрьму на срок от 5 до 15 лет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 