Правительство Украины ввело уголовное наказание за получение паспорта РФ

Украинское правительство согласовало законопроект о введении уголовного наказание за получение российского паспорта.

Вечером 16 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что украинские депутаты окончательно согласовали закон, согласно которому те, кто заставляет украинцев получать паспорта, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

При этом Верещук отметила, что простых украинских граждан данный законопроект не касается, однако украинские госслужащие, получившие гражданство России, могут быть наказаны, отправившись в тюрьму на срок от 5 до 15 лет.