Алиев поблагодарил Путина за реакцию на конфликт Армении с Азербайджаном

Ильхам Алиев выразил слова благодарности Владимиру Путину за его позицию по новому армяно-азербайджанскому противостоянию.

16 сентября состоялись личные переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с Владимиром Путиным: оба лидера прибыли в Узбекистан для участия в конференции ШОС, где также появились Си Цзиньпин, Тайип Эрдоган, Нарендра Моди, Александр Лукашенко и другие члены и партнёры Шанхайской организации сотрудничества.

В самом начале переговоров Алиев поблагодарил Путина за помощь России в разрешении конфликта между Азербайджаном и Арменией, который стартовал 13 сентября и быстро завершился при активной переговорной позиции Москвы.

Также Ильхам Алиев отметит тот факт, что армянские и азербайджанские войска неукоснительно соблюдают режим перемирия, что доказывает изначальное отсутствие планов по эскалации у обеих сторон.