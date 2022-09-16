Путин не видел проект о гарантиях безопасности Украины от офиса Зеленского
Владимир Путин признался, что не видел украинский проект о гарантиях безопасности, подготовленный офисом президента Украины.
Вечером 16 сентября Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, где публично заявил, что не знаком с киевским вариантом проекта о гарантиях безопасности Украины, однако согласен с тем, что безопасность украинского государства должны обеспечивать западные державы.
При этом Путин отметил, что договорённость об этом была достигнута в ходе мартовских и апрельских переговоров, однако далее Киев отложил эти договорённости в долгий ящик.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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