Путин не видел проект о гарантиях безопасности Украины от офиса Зеленского

Владимир Путин признался, что не видел украинский проект о гарантиях безопасности, подготовленный офисом президента Украины.

Вечером 16 сентября Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, где публично заявил, что не знаком с киевским вариантом проекта о гарантиях безопасности Украины, однако согласен с тем, что безопасность украинского государства должны обеспечивать западные державы.

При этом Путин отметил, что договорённость об этом была достигнута в ходе мартовских и апрельских переговоров, однако далее Киев отложил эти договорённости в долгий ящик.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 