Весь мейсенский фарфор можно восстановить по бессмертному шаблону

Мейсенские шедевры можно воспроизводить сотни раз, даже знаменитый "Лебединый сервиз" на 100 персон родом из 18 века.

Мейсенский фарфор славится на весь мир своим изяществом, красотой и тончайшей работой.

В музее при мануфактуре, где он производится, можно увидеть настоящие шедевры.

Здесь собрана вся история удивительных произведений искусства: статуэтки, вазы, сервизы, настольные часы и другая красота.

Есть и фарфор, который помнит еще саксонского короля Августа Сильного. А рядом с ним помещены копии, которые сложно отличить от оригинала.

Все дело в том, что проницательные мейсенские мастера из поколения в поколение трепетно сохраняли все гипсовые формы, при помощи которых создавался фарфор.

Они находятся в огромнейшем архиве мануфактуры, и их более 700 тысяч.

Благодаря этим формам можно сотни раз воспроизводить любой фарфоровый экспонат. В сувенирном отделе мануфактуры можно приобрести даже копии посуды Августа Сильного и его придворных.