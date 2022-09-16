Путин: Россия воюет в Украине лишь контрактной частью армии

По словам Путина, Россия использует лишь контрактных военных для участия в спецоперации на Украине.

16 сентября Владимир Путин сообщил, что в ходе специальной военной операции на территории Украины российская армия использует лишь контрактных военных. По мнению Путина, военный потенциал России огромен и ещё не был задействован целиком в ходе украинского конфликта.

Вместе с тем Владимир Путин утверждает, что Россия хотела бы быстрее завершить свою спецоперацию, однако киевские власти отказываются от переговоров.