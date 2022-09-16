Путин: Россия воюет в Украине лишь контрактной частью армии
По словам Путина, Россия использует лишь контрактных военных для участия в спецоперации на Украине.
16 сентября Владимир Путин сообщил, что в ходе специальной военной операции на территории Украины российская армия использует лишь контрактных военных. По мнению Путина, военный потенциал России огромен и ещё не был задействован целиком в ходе украинского конфликта.
Вместе с тем Владимир Путин утверждает, что Россия хотела бы быстрее завершить свою спецоперацию, однако киевские власти отказываются от переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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