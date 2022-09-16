Путин: энергетический кризис в Европе начался задолго до спецоперации
Президент России уверен, что энергокризис в европейской регионе манифестировался до старта украинского конфликта.
16 сентября Владимир Путин сообщил, что европейские политики планируют безосновательно обвиняют Москвы в энергетическом кризисе в странах Евросоюза, однако на деле ЕС сам виноват в своих проблемах с энергобезопасностью. По мнению Путина, энергокризис в Европейском союзе стартовал до начала спецоперации в феврале текущего года, поскольку европейские лидеры взяли курс на зелёную энергетику.
Владимир Путин уверен, что зелёная энергетика является адекватным и важным решением, однако переход на неё должен быть плавным, а не сиюминутным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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