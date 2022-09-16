Путин: энергетический кризис в Европе начался задолго до спецоперации

Президент России уверен, что энергокризис в европейской регионе манифестировался до старта украинского конфликта.

16 сентября Владимир Путин сообщил, что европейские политики планируют безосновательно обвиняют Москвы в энергетическом кризисе в странах Евросоюза, однако на деле ЕС сам виноват в своих проблемах с энергобезопасностью. По мнению Путина, энергокризис в Европейском союзе стартовал до начала спецоперации в феврале текущего года, поскольку европейские лидеры взяли курс на зелёную энергетику.

Владимир Путин уверен, что зелёная энергетика является адекватным и важным решением, однако переход на неё должен быть плавным, а не сиюминутным.