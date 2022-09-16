Путин: если Европе тяжело, нужно снять санкции с «Северного потока-2»
Владимир Путин вновь порекомендовал Евросоюзу снять все ограничения с "Северного потока-2" для прекращения энергокризиса в регионе.
Сегодня состоялось выступление Владимира Путина на встрече глав стран-участниц и партнёров Шанхайской организации сотрудничества, где российского лидера спросили о том, кто виноват в энергокризисе на территории стран Европы. По мнению Путина, в нём виновата сама Европа, которая ввела ряд антироссийских санкций.
Владимир Путин уверен, что проблемы европейских государств с нехваткой энергоресурсов закончатся именно тогда, когда они разрешат запустить российский газопровод "Северный поток-2".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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