В начале прошлого века длину женских купальников на пляжах измеряли специальные полицейские

В 1905 году для пошива одного женского купальника требовалось около 2 м ткани. Целомудренность пляжных нарядов тщательного контролировали.

Например, в 1919 году на американских пляжах появились полицейские, задачей которых был контроль внешнего вида отдыхающих.

Некоторые сотрудники правоохранительных органов даже чрезмерно усердствовали. Так, полицейский задержал девушку, у которой кофта и юбка были надеты прямо на купальник.

В результате он получил выговор за то, что заглянул девушке под одежду. Но в целом законы для девушек были очень строгими.

Ноги следовало прикрывать, а сами купальники были похожи на бесформенные сорочки. Любое нарушение каралось штрафом. За непристойный купальный костюм арестовали даже Анну Келлерман, переплывшую Английский канал.

Ее купальник показался полицейским настолько откровенным, что его даже запретили специальным законом. Келлерман впервые оставила только купальник, убрав корсет и оборки, которые сковывали движения.

Со временем купальные костюмы стали шить из трикотажа вместо шерсти, вырезы становились все более глубокими, модели – обтягивающими.

Но патрули по-прежнему контролировали длину купального костюма. Только в 1930 году появились купальники с лямками вместо рукавов, а впоследствии правила все больше смягчались.