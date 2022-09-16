Одним из самых популярных развлечений на Руси были кулачные бои
На Руси часто происходили бои, поскольку многие страны пытались завоевать эти территории. Но на военную подготовку было не слишком много времени.
Люди выращивали и собирали урожай, им было не до военных учений. А вот после завершения сезона кулачные бои были любимой молодецкой забавой.
Один из видов таких боев – «стенка на стенку». Это своеобразная подготовка к сражениям в строю, обучение быстрым перестроениям и различным хитростям.
Другой вариант – «Сам на сам». Здесь нужно было победить как можно больше соперников, не давая себя в обиду.
На Западе эту забаву часто называли кровавой. Но на самом деле в ней были правила, практически исключающие различные увечья. Биться нужно было в меховых рукавицах и толстых шапках. Нельзя было бить ниже пояса и наносить удары упавшему человеку.
Никакие приспособления вроде свинчатки или камня в кулаке не допускались, за это наказывали свои же.
Свои правила были и в греческих кулачных боях. А вот у римлян приветствовались кожаные накладки на кулаки с металлическими заклепками.
В Англии такие приспособления были под запретом, зато разрешались любые удары: головой, ногами, удушение, выдавливание глаз.
Опубликовано: Светлана Репина
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