Мисс Тайвань расплакалась, когда ей запретили размахивать флагом острова на сцене в Малайзии

На Всемирном конгрессе по инновациям и технологиям 2022 года (WCIT) в малазийской Пенаге королеве красоты Тайваня Као Ман Чжун запретили размахивать флагом острова на сцене.

Министерство иностранных дел Тайваня осудило организаторов осудило организаторов мероприятия за то, что мисс Тайвань было запрещено присоединиться к другим участницам на сцене.

На фотографиях и видео, опубликованных генеральным директором Департамента информационных технологий Таоюаня Карэн Ю в Facebook, тайваньская королева красоты явно расстроена и плачет во время церемонии открытия WCIT.

Девушка является одной из более чем 40 участниц, претендующих на звание следующей мисс Asia Global 18 сентября.

В заявлении, сделанном в среду, министерство иностранных дел Тайваня обвинило Китай в оказании давления на организаторов мероприятия, назвав страну «хулиганом».

В заявлении сказано, что этот инцидент показывает, как тоталитарное правительство Коммунистической партии Китая продолжает угнетать тайваньский народ жестокими действиями и вынуждает международное сообщество принять его односторонние заявления и ложь.

Там также указывается, что тайваньцы имеют право демонстрировать свой флаг и свою идентичность на международном уровне.

Позже организаторы WCIT извинились перед Као, заявив, что не могут позволить ей выйти на сцену из-за «изменения в последнюю минуту».

Председатель организатора мероприятия Шон Сих сказал Free Malaysia Today, что Малайзия строго следует политике одного Китая, и, поскольку это национальное мероприятие, мы обязаны следовать и защищать обещание страны поддерживать эту политику. Он подчеркнул, что организаторы не могут занять отдельную позицию по этому поводу.