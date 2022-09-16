ЦРУ: Си Цзиньпин поручил армии Китая захватить Тайвань к 2027 году
Замглавы ЦРУ Дэвид Коэн утверждает, что Си Цзиньпин установил дедлайн по захвату Тайваня китайскими войсками.
16 сентября заместитель главы Центра управления разведкой Соединённых Штатов Дэвид Коэн публично заявил, что глава коммунистической партии Китая Си Цзиньпин обратился к руководству китайских войск с чёткой директивой установить полный военный контроль над тайваньским островом к 2027 году.
В заявлениях Джо Байдена и других американских политиков нередко фигурировала формулировка о том, что США разделяют с Пекином принцип одного Китая, однако Вашингтон выступает против вхождения Тайваня в состав КНР военным путём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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