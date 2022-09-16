Скабеева назвала Собчак тамадой, всегда сосущей серебряную ложку

Ксения Собчак назвала ведущих передачи "60 минут" тупыми. Отдельно известная блондинка прошлась по ведущей программы Ольге Скабеевой.

Ксения Собчак окрестила ведущих телепрограммы "60 минут" тупыми по той причине, что те продемонстрировали видео в эфире, где Елизавета II кормила детей Африки, бросая еду на землю.

Ольге Скабеевой лично Ксения в своем Телеграм-канале сообщила, что видео в эфире снято за 27 лет до рождения ныне покойной правительницы.

Режиссёр Габриэль Вейре показал период проектората Аннам. На кадрах совсем не Елизавета 2, а мать и дочь генерала-губернатора бросают деньги.

Скабеева с ответом тянуть не стала, резко ответив Собчак. Ведущая убеждена, что на ошибку имеет право каждый.

В личном блоге обращение к Ксении она начала с вопроса, не путает ли та сама Иран с Ираком. Скабеева заявила, что ее редакция - лучшая, а вот экс-ведущая шоу "Дом-2" не имеет представления, что такое вести пятичасовой эфир, что такое работа репортеров.

Команду свою Скабеева называет журналистами, а Собчак - тамадой, всегда сосущей серебряную ложку, что и будет продолжать это делать всегда.