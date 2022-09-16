Ивлеева объяснила, почему часто общается с бывшим мужем Элджеем
Настя Ивлеева и Элджей развелись, но их часто видят вместе. Ведущая решила прояснить ситуацию.
Актриса, блогер и ведущая телевидения Настя Ивлеева пояснила, для чего ей нужны встречи с экс-супругом, рэп-исполнителем Элджеем. Фанаты думали, что знаменитости снова вместе, но это не так.
Ивлеева рассказала в своём Телеграм-канале: "Мы встречаемся только для контента. Только хайп - никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит. Просто гуляем, снимаем видео. Потому что Леха тоже блогер".
Она также задала своим фолловерам вопрос, хотят ли те видеть Элджея в ее проекте "AgentShow". Блогер поведала, что рэпер будет участвовать, если их совместный снимок наберет 10 000 лайков.
К утру под фото было уже более 30 000 лайков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Le Figaro: жители ЕС сочли фон дер Ляйен опасной после слов о суде над Путиным
Ивлеева объяснила, почему часто общается с бывшим мужем Элджеем
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Минюст России признал Максима Галкина иноагентом
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества