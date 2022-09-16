Си Цзиньпин призвал Россию и другие страны работать над предотвращением «цветных революций»

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу призвал Россию и других членов региональной группировки поддерживать друг друга в предотвращении иностранных держав, спровоцировавших «цветные революции».

Под «цветными революциями» понимаются народные восстания, произошедшие в бывших коммунистических странах.

Выступая в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Си Цзиньпин сказал, что страны-члены должны поддерживать усилия друг друга, направленные на защиту собственной безопасности и интересов развития.

Он также сообщил, что Китай в течение следующих пяти лет обучит 2000 сотрудников правоохранительных органов из стран-членов и создаст учебную базу, посвященную работе по борьбе с терроризмом.

Цзиньпин предложил странам-членам присоединиться к Китайской инициативе глобальной безопасности, предложенной им в апреле.

Эта концепция включает в себя идею о том, что ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других.

Си Цзиньпин рассказал, что Китай предоставит развивающимся странам зерно и другую экстренную помощь на сумму 1,5 млрд юаней (214 млн долларов), добавив, что китайская экономика устойчива и полна потенциала.

Экономика Китая едва избежала спада в период с апреля по июнь из-за блокировки городов из-за COVID-19, углубляющегося спада на рынке недвижимости и устойчиво низких потребительских расходов.