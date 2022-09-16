Си Цзиньпин призвал Россию и другие страны работать над предотвращением «цветных революций»
Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу призвал Россию и других членов региональной группировки поддерживать друг друга в предотвращении иностранных держав, спровоцировавших «цветные революции».
Под «цветными революциями» понимаются народные восстания, произошедшие в бывших коммунистических странах.
Выступая в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Си Цзиньпин сказал, что страны-члены должны поддерживать усилия друг друга, направленные на защиту собственной безопасности и интересов развития.
Он также сообщил, что Китай в течение следующих пяти лет обучит 2000 сотрудников правоохранительных органов из стран-членов и создаст учебную базу, посвященную работе по борьбе с терроризмом.
Цзиньпин предложил странам-членам присоединиться к Китайской инициативе глобальной безопасности, предложенной им в апреле.
Эта концепция включает в себя идею о том, что ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других.
Си Цзиньпин рассказал, что Китай предоставит развивающимся странам зерно и другую экстренную помощь на сумму 1,5 млрд юаней (214 млн долларов), добавив, что китайская экономика устойчива и полна потенциала.
Экономика Китая едва избежала спада в период с апреля по июнь из-за блокировки городов из-за COVID-19, углубляющегося спада на рынке недвижимости и устойчиво низких потребительских расходов.
Опубликовано: Светлана Репина
-
В Великобритании и других странах мира появились неофициальные «полицейские участки» Китая
По сообщениям испанской некоммерческой организации Safeguard Defenders, Китай создал 54 «зарубежных полицейских участка» по всему миру в рамках своей растущей международной сети поддерживаемых КПК агентств, созданной в последние годы.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список иноагентов
Полиция ищет вандалов, испортивших мурал с Путиным в Симферополе
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 7%, несмотря на санкции
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества