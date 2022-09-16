Джо Байден собирается встретиться с женой баскетболистки Бриттни Гринер, находящейся в российской тюрьме
По информации Белого дома, встреча Джо Байдена с женой баскетболистки Бриттни Гринер Шарель Гринер запланирована на 16 сентября.
Американская спортсменка находится в российской тюрьме уже семь месяцев. Она была арестована в феврале, когда официальные лица заявили, что обнаружили вейп-картриджи с гашишным маслом в ее багаже в московском аэропорту.
В июле Гринер признала себя виновной в контрабанде наркотиков и в начале августа была приговорен к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме.
Эксперты по правовым вопросам сказали Insider в то время, что признание вины Гринер было стратегическим шагом, чтобы попытаться ускорить процесс ее возвращения.
Жена, друзья и товарищи по команде баскетболиста все активнее добивались освобождения Гринер, призывая Белый дом приложить больше усилий, чтобы вернуть ее домой.
В июле администрация заявила, что внесла предложение обменять Гринера и Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, который также незаконно содержался под стражей в России почти четыре года.
Американская сторона предлагает обмен на российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США.
Однако представитель Белого дома заявил в августе, что Россия пытается добавить еще одного осужденного к предлагаемому обмену, что затрудняет заключение сделки.
Опубликовано: Светлана Репина
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