Тома Круза атаковали овцы на съёмках продолжения картины Миссия невыполнима
60-летний Том Круз оказался в сложной ситуации на съёмках восьмой части популярной картины "Миссия невыполнима". Актёра атаковали овцы.
Звезда Голливуда Том Круз столкнулся с неожиданными препятствиями, хотя казалось, что ничего не предвещало преград на съёмках.
Миссия в тот момент на самом деле казалась невыполнимой.
В период съемок 8-ой части известного во всём мире фильма Тома Круза и съёмочную группу окружили овцы.
Огромное стадо фактически мгновенно заполнило весь луг. Животные хотели есть и были решительно настроены. Том Круз вынужден был остановить работу своей команды, позволив овечкам пощипать травку.
После 60-летний звезда мирового кино продолжил съемку, мастерски исполнив трюк на параплане.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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