Тома Круза атаковали овцы на съёмках продолжения картины Миссия невыполнима

60-летний Том Круз оказался в сложной ситуации на съёмках восьмой части популярной картины "Миссия невыполнима". Актёра атаковали овцы.

Звезда Голливуда Том Круз столкнулся с неожиданными препятствиями, хотя казалось, что ничего не предвещало преград на съёмках.

Миссия в тот момент на самом деле казалась невыполнимой.

В период съемок 8-ой части известного во всём мире фильма Тома Круза и съёмочную группу окружили овцы.

Огромное стадо фактически мгновенно заполнило весь луг. Животные хотели есть и были решительно настроены. Том Круз вынужден был остановить работу своей команды, позволив овечкам пощипать травку.

После 60-летний звезда мирового кино продолжил съемку, мастерски исполнив трюк на параплане.